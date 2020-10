Welchen Streaming-Stick soll ich mir kaufen?

Fire TV wird demnächst eine neue Benutzeroberfläche erhalten. Wann diese verfügbar sein wird, ist noch nicht klar. Jedenfalls sollen die beiden neuen Fire TV Sticks die neue Oberfläche als erste erhalten. Die älteren Amazon-Streaming-Sticks sollen später folgen.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Google Chromecast und den Fire TV Sticks von Amazon ist die Verfügbar kein von Apple TV+. Denn unter Fire TV kann Apple TV+ wie zahlreiche andere Streaming-Dienste wiedergegeben werden. Über dem Chromecast ist Apple TV+ nicht verfügbar.

Google Chromecast

In Sachen Streaming-Sticks war Google einer der Pioniere. In letzter Zeit haben die Chromecast-Geräte gegenüber der Konkurrenz aber an Boden verloren. Das will Google mit seinem neuen 4K-fähigen Chromecast, der vergangene Woche präsentiert wurde, wiedergutmachen.