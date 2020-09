Amazon bringt neuen Fire TV Stick Lite

Fire TV Sticks zählen zu den beliebtesten Amazon-Hardware-Produkten bei den Nutzern. Mehr als 100 Millionen Stück wurden weltweit verkauft. Nutzer würden Milliarden Stunden an Inhalten damit Streamen, heißt es bei der Präsentation der neuen Geräte am Donnerstag.

Fire TV Stick Lite

Zum neuen Fire TV Stick Lite waren bereits vorab einige Infos durchgesickert. Am Donnerstag wurde er nun offiziell vorgestellt. Es ist ein neuer, erschwinglicherer Einstieg ins Full-HD-Streaming bei Amazon. Der neue Fire TV Stick Lite ist in der Lage, Full-HD mit HDR zu streamen und kommt mit Alexa Voice Remote, um die große Auswahl an HD-Inhalten schneller abrufen zu können.

Er soll noch diesen Monat auf den Markt kommen und 29,23 Euro kosten, erzählte Marc Whitten am Donnerstag bei der offiziellen Produktpräsentation von Amazon.

Fire TV Stick

Doch auch der Fire TV Stick bekommt ein Update: Er bekommt einen 50 Prozent schnelleren Prozessor, genauer gesagt einen 1,7 GHz Quad-Core-Prozessor. Sowie mit an Bord sind HDR Kompabilität sowie die Fähigkeit, Dolby Atoms wiederzugeben. Der neue Fire TV Stick liefert schnelleres Streaming in 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde mit HDR-Kompatibilität. Das Dualband- und Dual-Antennen-WLAN-Modul unterstützt 5-GHz-Netzwerke für stabileres Streaming und weniger Verbindungsabbrüche. Der neue Fire TV Stick wird 39,98 Euro kosten.

Beide Fire TV Sticks verbrauchen 50 Prozent weniger Energie im Betrieb als die Vorgänger-Geräte. Der Fire TV Stick Lite ist der bisher kostengünstigste Fire TV Stick.