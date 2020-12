Welcher Fire TV Stick ist der richtige für mich?

Auf die Auflösung kommt es an

Wer ein 4K-fähiges TV-Gerät besitzt und Filme und Serien in voller Auflösung ansehen will, wird um den Fire TV Stick 4K (2018, 1st Gen) nicht herumkommen. In einem solchen Fall macht der 4K-Stick doppelt Sinn, weil Streaming-Services derzeit die einzige Möglichkeit bieten, an 4K-Inhalte zu kommen. Dabei sollte man allerdings nicht vergessen, dass 4K-Inhalte - etwa bei Netflix - extra zu bezahlen sind.

Wer keinen 4K-Fernseher hat, kann um den teureren Fire TV Stick 4K einen Bogen machen. In so einem Fall zahlt sich der Aufpreis in keinerlei Hinsicht aus. Denn in Sachen Hardware, Prozessor, Speicherplatz und unterstützte Codecs gibt es zwischen den 3 aktuellen Fire TV Sticks kaum Unterschiede.

Der Fire TV Stick (2020, 3rd Gen) und der Fire TV Stick Lite (2020, 1st Gen) unterstützen Auflösungen bis 1080p (1920 x 1080) und 60 Hz.