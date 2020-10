Streaming: Welche Alternativen zu Chromecast und Fire TV gibt es?

Praktisch ist, dass es mit dem Raspberry Pi auch möglich ist, externe Festplatten direkt zu verbinden, um die darauf gespeicherten Inhalte auf dem TV-Gerät wiedergeben zu können.

Für das klassische Streaming ist eine Mediaserver-Software auf dem Raspberry Pi notwendig. Hier ist Kodi die am weitesten verbreitete Software. Eine genaue Anleitung, wie man die Software installiert, findet man hier.

In Kodi kann man wiederum zahlreiche Plug-ins für verschiedene Streaming-Dienste installieren. Fernbedienung ist beim Raspberry keine dabei. Die einfachste Art und Weise, ihn zu steuern, ist über das Smartphone und der entsprechenden App. Alternativ gehen natürlich auch Bluetooth-Tastatur und Maus.

Streaming via PC

Wer zu Hause auf einen Standrechner vertraut, kann oft leider nicht so einfach die Inhalte von Streaming-Services auf das TV-Gerät übertragen. Natürlich besteht die Möglichkeit, den PC per HDMI-Kabel mit dem Fernseher zu verbinden, um die Inhalte aus dem Browser dort anzeigen zu können. Auch bietet sich in diesem Fall eine Medienserver-Software á la Kodi an. Was aber wenn der PC in einem anderen Raum steht?