Chinook wird alt: US-Army sucht Nachfolger für fliegendes Ungetüm

Ein neuer Transporthubschrauber muss her. Die Chinook-Nachfolge könnte aber auch ein völlig anderes Fluggerät antreten.

Der Chinook CH-47 ist ein fliegendes Ungetüm, auf das die US-Armee bereits seit 1962 vertraut. Kein Wunder also, dass sich die USA schön langsam um einen Nachfolger des zweimotorigen Transporthubschraubers umsehen.

Die Streitkräfte der Vereinigten Staaten haben bekannt gegeben, dass derzeit analysiert wird, welchen Anforderungen ein Chinook-Nachfolger entsprechen muss. Mit einem abschließenden Ergebnis will man sich aber noch Zeit lassen, da sich aktuell kein passendes Fluggerät aufdrängt.

In den 62 Jahren, in denen der Chinook genutzt wird, hat sich die Kriegsführung stark verändert. Unter diesen Gesichtspunkten scheinen sich einige Voraussetzungen für einen neuen Schwerlast-Helikopter bereits herauszukristallisieren, wie The War Zone berichtet.

