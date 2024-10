Black Hawk Hubschrauber fliegen bald ohne Piloten

Der Sikorsky UH-60 Black Hawk stellt seit den 1970er Jahren das Rückgrat der Transporthubschrauber der US-Armee dar. Bis in 2070er Jahre soll dies auch so bleiben, wie Sikorsky, eine Tochterfirma von Lockheed Martin in einer Aussendung erklärt.

Damit die ikonischen Hubschrauber fit für die Zukunft bleiben, erhalten sie nun ein "Robotergehirn", wie es heißt. Damit sollen die Black Hawk auch komplett autonom, ohne einen Menschen an Bord fliegen können.

➤ Mehr lesen: Das ist der Nachfolger des ikonischen UH-60 Black Hawk