iPad vs. Android-Tablet im Test: Die Apps im Vergleich

Jahrelang hat Google mit seinem Android-Betriebssystem den Tablet-Markt mehr oder weniger kampflos der Konkurrenz von Apple überlassen. Während bei Apples iOS beziehungsweise iPadOS die allermeisten Apps für den größeren Tablet-Screen optimiert wurden, vermisst man derartige Bemühungen in Googles Android-Ökosystem.

Insofern ist es wenig verwunderlich, dass Apple den Tablet-Markt mit einem Marktanteil von 34,2 Prozent (2021) dominiert. Samsung kommt auf 18,3 Prozent, Lenovo auf 10,5 und Amazon mit seinen Fire-Tablets auf 9,5 Prozent.

Tablet-Markt gewinnt an Bedeutung

Seit Beginn der Corona-Pandemie hat der Tablet-Markt wieder an Fahrt aufgenommen. So bieten nun auch Nokia, Xiaomi und Realme vergleichsweise günstige Geräte an. Auch Google hat erklärt, dass Android-Apps künftig besser für Tablets optimiert werden sollten. Man darf also gespannt sein.

Wir haben eine Bestandsaufnahme gemacht und uns angesehen, wie die verschiedenen Anwendungen auf einem Android-Tablet (Xiaomi Pad 5) aussehen und wie dieselben Apps auf einem Apple iPad (2021, 9th Gen.) dargestellt werden - mit zahlreichen Vergleichsbildern.