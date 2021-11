Neues iPad Mini im Test: Vielleicht der perfekte Kompromiss

Das aktuell kleinste Apple-Tablet ist in einer neuen Version erhältlich. Wir zeigen euch, was das neue iPad Mini kann.

Die aktuelle, mittlerweile 5. Generation von Apples Kleinformat-Tablet wurde komplett überarbeitet und verstärkt an das aktuelle iPad Air angepasst. Wir haben Apples neues kleines Tablet für euch getestet.

Im Unterschied zu den iPad-Pros verzichtet Apple beim Mini (wie auch beim Air) auf FaceID . Zur biometrischen Authentifizierung wird stattdessen TouchID genutzt. Der dafür notwendige Fingerabdrucksensor befindet sich im Power-Button. Er funktioniert zuverlässig und in den allermeisten Fällen lässt sich mit einem kurzen Fingertippser das Tablet entsperren.

Die Größe des iPad Minis im täglichen Handling kann ich eigentlich nur als perfekt bezeichnen. Man kann es sehr angenehm in einer Hand festhalten und mit der anderen bedienen. Mit einem Gewicht von 300 Gramm ist es auch nicht besonders schwer. Man kann es lange halten und es fällt auch im Rucksack oder in der Tasche kaum auf.

Wie schon beim iPad Air hat Apple nun auch beim iPad Mini eine neue Designsprache gewählt, die zuerst bei den iPad Pros eingeführt wurde. So hat das neue iPad Mini einen eher schmalen Rahmen um das Display, der charakteristische Home-Button an der Vorderseite ist verschwunden. Stattdessen rutscht der Power-Button auf den Rand. Dort findet sich auch der Wippschalter für die Lautstärke. Auf eine Kopfhörerbuchse muss man - wie beim iPad Pro und Air - verzichten.

Dazu kommt der bekannt gewordene Jelly- bzw. Wackelpudding-Effekt im Hochformat. Bemerkbar macht sich jener dadurch, dass beim Scrollen eine Seite des Displays “hinterherhinkt”. Scrollt man schnell auf und ab, wackelt die Anzeige wie ein Pudding. Ich konnte das Verhalten auch beim Testgerät reproduzieren - so schlimm, wie es manche User*innen beschreiben, ist es allerdings nicht. Natürlich sieht das Scrollen mit dem teureren iPad Pro und maximal 120Hz besser aus - beim iPad Mini machen sich die Probleme vorwiegend dadurch bemerkbar, dass man meint, es ruckelt ein wenig. Wenn man darauf achtet, fällt es definitiv auf, wenn man das iPad eine Zeitlang verwendet, allerdings weniger.

Besonders letzteres fällt mir in der Praxis deutlich stärker auf, als ich es gedacht hätte. Nachdem ich bei Handys und Tablets mittlerweile fast ausschließlich mit Displays im Bereich von maximal 120Hz zu tun habe, merke ich den Unterschied zur geringen Wiederholrate sehr deutlich.

Außerdem hat sich Apple die Ultra-Weitwinkel-Linse zunutze gemacht und einen “ Folgemodus ” für Videoanrufe integriert. Das Tablet erkennt automatisch, wenn man sich bewegt und passt den Bildausschnitt entsprechend an.

Deutlich wichtiger als die Hauptkamera ist heutzutage die Selfie-Kamera , hauptsächlich wegen des verstärkten Aufkommens von Videotelefonie. Jene ist beim neuen iPad Mini tatsächlich besonders gut gelungen. Sie löst maximal mit 12 Megapixel auf und liefert trotz der eigentlich nicht besonders toll klingenden Blende von 2,4 ein beachtlich helles Bild - auch in dunklen Umgebungen.

Die Akkuleistung geht in Ordnung, ist für ein iPad aber auch nicht außergewöhnlich gut. Mit einer Ladung kommt man auf eine Screentime von etwa 5 Stunden, sofern man keine allzu rechenintensiven Anwendungen betreibt.

In der Praxis

Im täglichen Einsatz habe ich viele Vorteile des kleinen iPads zu schätzen gewusst. Seine Kompaktheit sorgt dafür, dass man es nahezu immer bedenkenlos einpacken kann. Gleichzeitig kann man es dank des geringen Gewichts extrem komfortabel längere Zeit halten und surfen. Auch als E-Reader lässt sich das iPad aufgrund dieses Umstandes äußerst gut verwenden.

Gleichzeitig muss man festhalten, dass 8,3 Zoll beim Display für manche Dinge auch schon wieder zu klein sind. Das mit iOS15 massiv verbesserte Multitasking ist etwa auf der kleinen Anzeige grenzwertig. Wenn man 2 Fenster nebeneinander offen hat, wird der Platz sehr eng. Auch generell sind Schrift und Icons in der Standardeinstellung eher klein ausgefallen. Für ältere Menschen dürfte die Bedienung ohne Brille so nur schwer möglich sein. Auch kommt hinzu, dass das aktuelle iOS15 bzw. dessen Multitasking-Funktionen nicht optimal auf den kleinen Screen zugeschnitten sind. Vielleicht gibt es hier künftig auch noch Nachbesserungen.

Bleibt noch ein Aspekt, der mir bei iPads besonders wichtig ist, das Gaming. Hier kommt es in erster Linie darauf an, welche Spiele man spielen möchte. Sind es, wie in meinem Fall, vorwiegend Strategiespiele bzw. Wirtschafts- oder Aufbausimulationen á la Tropico oder die großartige Rollercoaster-Tycoon-Portierung, ist das Display schlichtweg zu klein. Arcade-Games, die auch auf iPhones gut spielbar sind, sind wiederum sehr gut auf dem iPad zu spielen. Bei der Leistung muss man jedenfalls keine Einschränkungen hinnehmen. Der Chip lässt alles Titel flüssig und durchweg problemlos laufen.

Gute Nachrichten gibt es für alle Apple-Pencil-Fans: Das neue iPad Mini ist mit dem Stylus in der 2. Generation kompatibel und kann somit unter anderem als kompaktes Zeichen-Tablet genutzt werden.