Neues iPad im Test: Was das günstigste Apple-Tablet kann

Sieht man sich den Anschluss des neuen iPads an, sieht man auch einen Wermutstropfen an der Ausstattung: Lightning . Während mittlerweile alle anderen iPads auf USB-C umgestellt wurden, kommt das günstigste Tablet der Reihe immer noch mit dem proprietären Port.

Das Display

Das iPad hat ein “Retina” IPS LC-Display mit einer Auflösung von 1620 x 2160 Pixeln bei einer Diagonale von 10,2 Zoll, was knapp 26 Zentimeter entspricht. Das Glas ist kratzresistent und beschichtet. Das Display ist nah am Glas und spiegelt im Unterschied zu früheren günstigen iPads wenig.

Auf True Tone, bei dem Sensoren das Umgebungslicht analysieren und die Anzeige entsprechend anpassen, muss man verzichten. Auch Wide Gamut, bei dem Farben besonders realitätsnah dargestellt werden, gibt es beim günstigsten iPad nicht.

Diese 2 Punkte merkt man auch in der Praxis. Sieht man sich ein Foto auf dem neuen iPad im Vergleich zu einem iPad Pro an, fällt auf, dass die Farben etwas unnatürlicher und insgesamt knalliger dargestellt werden. Das lässt auch die gesamte iOS-Oberfläche etwas aufregender wirken, was aber gar nicht so schlecht passt. Selbiges gilt für Games. Auch sie profitieren fast von dem standardmäßig unnatürlich übersättigten Display.

Weniger profitieren die Games von folgendem Punkt: Das günstigste iPad kommt nicht mit einer schnellen Bildwiederholrate, wie man es vom iPad Pro kennt. Das bedeutet, dass Animationen und Effekte nicht ganz so flüssig sind, wie bei den teuren iPads.