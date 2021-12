Das sind die beliebtesten iOS-Apps des Jahres

Wie gewohnt hat Apple (fast) zum Jahresende die Rangliste der beliebtesten Apps des Jahres veröffentlicht. Sie sind auf Österreich zugeschnitten und verraten demnach in verschiedenen Kategorien, welche Apps heuer am öftesten heruntergeladen wurden.

2021 war mehr denn je im Zeichen des QR-Codes - vorwiegend wegen dem Grünen Pass. Die App benötigt man nicht nur zum reisen, sondern (vor dem Lockdown) auch für den Lokalbesuch.

Aus diesem Grund liegt die Grüner-Pass-App auf dem ersten Platz der kostenlosen iPhone-Apps. Auf Platz 2 und 3 geht es um das Kommunizieren, hier finden sich WhatsApp und Signal. Passend zum Grünen Pass findet sich auf einem der Top-Plätze auch noch die Handy-Signatur-App.

Kostenpflichtige Apps

Die Rangliste der kostenpflichtigen iPhone-Apps führt der Messenger Threema an, danach folgt die Augmented-Reality-App für Berge, PeakFinder. Vielleicht hat hier auch mitgespielt, dass sich viele Österreicher*innen aufgrund der Corona-Pandemie für einen Urlaub in den heimischen Bergen entschieden haben. Auf Platz 3 liegt die Produktivitäts-App Forest.

Beim iPad zeigt sich ein anderes Bild, allerdings auch durch die Pandemie geprägt: Auf dem ersten Platz der kostenfreien iPad-Apps liegt die Videotelefonie-App Zoom, auf dem zweiten Platz folgt Microsoft Teams, danach Netflix.

Bei den iOS-Games ging es heuer in erster Linie darum, den Verräter zu finden: Among Us liegt sowohl bei iPhones als auch bei den iPads auf dem ersten Platz der Gratis-Games. Bei den kostenpflichtigen Games setzte sich Minecraft durch.

Hier die beliebtesten iOS-Apps Österreichs 2021 in verschiedenen Kategorien:

Top kostenlose iPhone Apps:

Grüner Pass WhatsApp Messenger Signal - Private Messenger Instagram YouTube: Watch, Listen, Stream Handy-Signatur App Google Maps TikTok Microsoft Teams ZOOM Cloud Meetings

Top kostenpflichtige iPhone Apps:

Threema. The Secure Messenger PeakFinder Forest - Your Focus Motivation The Wonder Weeks Blitzer.de PRO food with love AutoSleep Track Sleep on Watch TouchRetouch Baby Monitor 3G Procreate Pocket

Top kostenlose iPhone Spiele:

Among Us! Project Makeover Count Masters: Crowd Runner 3D Subway Surfers Roblox New QuizDuel Clash Royale Water Sort Puzzle Stacky Dash Magic Tiles 3: Piano Game

Top kostenpflichtige iPhone Spiele:

Minecraft Bloons TD 6 Plague Inc. Geometry Dash My Child Lebensborn Monopoly Pou MontanaBlack Kylo's Befreiung True Skate Farming Simulator 20

Top kostenlose iPad Apps:

ZOOM Cloud Meetings Microsoft Teams Netflix YouTube: Watch, Listen, Stream Microsoft Word Amazon Prime Video Disney+ Google Chrome Microsoft PowerPoint Microsoft Excel

Top kostenpflichtige iPad Apps:

GoodNotes 5 Procreate Notability Affinity Photo Messaging for WhatsApp on iPad Duet Display Affinity Designer Human Anatomy Atlas 2021 LumaFusion AnkiMobile Flashcards

Top kostenlose iPad Spiele:

Among Us! Roblox Project Makeover Brawl Stars Homescapes Mario Kart Tour Hay Day Magic Tiles 3: Piano Game Tile Connect - Classic Match Subway Surfers

Top kostenpflichtige iPad Spiele:

Minecraft Bloons TD 6 Monopoly My Child Lebensborn Plague Inc. Farming Simulator 20 ACTIVITY Original Stardew Valley Tropico The House of Da Vinci

Top Arcade-Spiele:

Sonic Racing Mini Motorways SpongeBob: Patty Pursuit Cut the Rope Remastered Skate City Oceanhorn 2 NBA 2K21 Arcade Edition Sneaky Sasquatch Angry Birds Reloaded PAC-MAN Party Royale

App Store Awards

Gleichzeitig zeichnet Apple Apps aus, die zwar nicht zu den meist heruntergeladenen zählen, aber dennoch herausragend waren. Im Rahmen der App Store Awards wurden folgende Apps ausgezeichnet:

iPhone App des Jahres: Toca Life World

iPad-App des Jahres: LumaFusion

Mac-App des Jahres: Craft

Apple TV App des Jahres: DAZN

Apple Watch App des Jahres: Carrot Weather

iPhone-Spiel des Jahres: League of Legends: Wild Rift

iPad-Spiel des Jahres: MARVEL Future Revolution

Mac-Spiel des Jahres: Myst

Apple TV-Spiel des Jahres: Space Marshals 3

Apple Arcade-Spiel des Jahres: Fantasian