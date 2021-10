Die besten Notiz-Apps für iOS und Android

Die kostenlose App hat ihren Fokus vor allem auf Kollaboration gelegt. Jede Notiz ist bei Paper anfangs ein vollkommen weißes Papier, welches wir mit Ideen füllen können. Hinzugefügt werden können Text und Mediendateien, wie etwa Fotos und Videos sowie zusätzliche Dokumente. Um beim Befüllen des Papiers schneller voranzukommen, hat Paper gemeinsames Arbeiten besonders angenehm gestaltet. Über einen eigenen Button können wir andere per Kontaktdaten hinzufügen und diesen so die Berechtigung für die Mitarbeit geben.

Google Keep

Dass das Google-Universum vor Produktivitäts-Anwendungen strotzt ist kein Geheimnis. Dass abseits von Docs und Co. noch eine eigene Notiz-App bei Google vorhanden ist, dürfte aber viele überraschen. Unter dem Namen Keep bietet der Internetgigant eine ganz eigene Anwendung nur für Notizen an. Bei Keep handelt es sich um eine super simple Notiz-App, die sich vor allem als persönliche digitale Pinnwand eignet. Einmal gestartet, können wir uns mit unserem Google-Account anmelden und direkt lostippen.

Grundsätzlich serviert uns Keep immer eine vollkommen leere Seite, die mit Inhalten befüllt werden kann. Um unsere Pinnwand übersichtlich zu halten, haben wir verschiedene Hintergrundfarben zur Auswahl. Innerhalb der Notiz können wir dann einfache Textdokumente erstellen oder etwa To-Do-Listen anlegen.

Diese können klassisch abgehakt und bei Bedarf auch mit Fälligkeit bzw. Erinnerung versehen werden. Möchten wir an einem Text oder einer Liste zusammenarbeiten, können wir auch andere Nutzer*innen per E-Mail dazu einladen.

Änderungen erscheinen dabei immer in Echtzeit und werden in einem Protokoll aufgelistet. Sind uns einige Notizen besonders wichtig, können wir diese im Dashboard anpinnen. Aufzeichnungen wie etwa Shopping-Listen können dort direkt eingesehen werden, ohne die Notiz extra öffnen zu müssen. Ein praktisches Zusatzfeature ist die Google-eigene Diktierfunktion. Hier haben wir die Möglichkeit, unser Gesprochenes direkt zu Papier zu bringen.

Google Keep ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.