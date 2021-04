5 Alternativen zur Twitter-App für iOS und Android

Die teils horrenden API-Kosten machen es auch heute noch für viele Entwickler unattraktiv, eine Alternative anzubieten. Nichtsdestotrotz gibt es sie. Dank neuer API tut sich wieder einiges in den App Stores. Manche Alternative hängt die offizielle App dabei sogar locker ab.

Größter Kritikpunkt der offiziellen Twitter-App ist etwa das Umsortieren der Timeline, sodass Tweets oft nicht mehr chronologisch dargestellt werden. Auch das Thema Werbung - in der App als „promoted Tweet“ dargestellt - stößt nicht überall auf Gegenliebe. Gleichzeitig verschlimmbesserte Twitter auch die API für externe Entwickler und deren Apps in den letzten Jahren massiv. Nach dem Auslaufen der alten Entwickler-Schnittstelle hatten Alternative Apps etwa keinen Zugriff mehr auf Live-Tweets, auch Features wie Umfragen konnten offiziell nicht genutzt werden.

Über dieses können wir direkt in der App einzelne Accounts stummschalten, Retweets ausblenden oder Keywords und ganze Sätze für die Ewigkeit aus unserer Timeline verbannen. Für Besitzer eines OLED-Gerätes bringt Fenix außerdem ein eigenes OLED-Design mit. Die schwarze Optik ist dabei für maximales Akkuschonen optimiert, um auch bei längeren Sitzungen auf Twitter nicht den ganzen Saft zu verbrauchen.

Seit knapp 2 Jahren in der überarbeiteten Version auf dem Markt, gehört Fenix definitiv zu den jüngeren Twitter-Apps. Trotzdem hat die Alternative bereits ihr erstes großes Update hinter sich und erstrahlt seitdem in neuem Glanz. Zu den Stärken von Fenix zählen unter anderem Multi-Account Unterstützung, das einfache aber ansehnliche Design und ein eigenes Mute-System.

Tweets können unter anderem mit großer und kleiner Medienvorschau angezeigt werden, außerdem ist auch das komplette Ausblenden möglich. Neben einigen Themes können wir unter anderem die Schriftgröße und Anzeigenamen individualisieren. Außerdem kann eine Wischgeste nach eigenem Wunsch angepasst werden. Dank praktischer Listen-Verwaltung ermöglicht Tweetbot die Nutzung gewünschter Listen als Haupt-Timeline. Außerdem können diese direkt in der App bearbeitet werden.

Tweetbot von Tapbots gehört nicht nur zu den Urgesteinen der iOS-Apps, dank ihres Designs und beachtlichen Funktionsumfangs gehört die App zu den beliebtesten Client-Alternativen für iOS. Mit Tweetbot 6 erhielt der Twitter-Client erst Anfang des Jahres ein umfangreiches Update, welches dank neuer API einige Funktionen zurückbringt und brandneue hinzufügt. Auch Tweetbot bedient sich der beliebten chronologischen Timeline, verzichtet also komplett auf das Algorithmus-Durcheinander.

Auf Wunsch können wir etwa wählen, wie viel Information wir in unsere Timeline packen möchten. Fans der kompakten Optik bekommen so Tweets inklusive kleinem Vorschaubild dargestellt. Wer Medieninhalte lieber direkt konsumiert, kann diese aber auch seitenfüllend zusammen mit den jeweiligen Tweets darstellen lassen. Dank nativer Integration können Youtube- und Twitter-Videos sowie GIFs direkt abgespielt werden, ohne die App verlassen zu müssen.

Mit tausenden positiven Bewertungen und über 100.000 Downloads gehört Talon zu den beliebteren Twitter-Apps für Android. Dank Material-Design ist die App für Liebhaber der schnittigen Optik gut geeignet. Mit den unzähligen Anpassungsoptionen bietet Talon aber auch jede Menge Spielraum, die App noch besser an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.

Twitterific

Wenn es um Twitter-Apps geht gehört auch Twitterific, zumindest auf iOS, quasi zum Inventar. Als eine der ersten echten Alternativen machte sich die Anwendung damals einen Namen und ist dank kontinuierlicher Updates auch heute noch am Zahn der Zeit. Twitterific zeichnet sich durch eine umfangreich anpassbare Oberfläche sowie zahlreiche Features aus, die der Twitter-Experience einen Mehrwert verleihen.

Unter anderem lassen sich Schriftart und Textgröße sowie Farbmarkierungen in den Tweets auswählen. Für Freunde unterschiedlicher Designs stehen unzählige Themes sowie einige alternative App-Icons bereit. Je nach Vorliebe können Medieninhalte groß oder klein in einem Fenster neben dem Tweet dargestellt werden. Auch Avatare können auf Wunsch mit oder ohne Badges angezeigt werden. Neben der chronologischen Timeline bietet Twitterific ähnlich wie Tweetbot ein eigenes Tool zum Listen-Management.

Hier können private und öffentliche Listen erstellt und bearbeitet werden. Außerdem können diese über einen eigenen Tab direkt eingeblendet werden, um gewünschte Listen als Alternative Timeline zu nutzen. Während Twitter selbst bisher keine Möglichkeit bietet Tweets zu editieren, hat Twitterific hier ein praktisches Feature eingeführt.

Statt fehlerhafte Tweets manuell zu kopieren und dann zu löschen, können diese per Knopfdruck übernommen werden. Twitterific löscht dabei den fehlerhaften Tweet und ermöglicht uns direkt diesen zu editieren und erneut zu posten. Auch Twitterific ist grundsätzlich werbefreie, zeigt aber in der kostenlosen Version kleine Banner am Bildschirmrand.

Twitterific ist kostenlos für iOS erhältlich. Die Vollversion kostet 0,99 Euro im Monat, 10,49 Euro im Jahr oder 32,99 Euro als Einmalzahlung.