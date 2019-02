"Fusionstriebwerke könnten Reisezeit zum Mars halbieren"

Ein Fusionsprozess, der wenige Neutronen erzeugt, wäre im All wünschenswert, weil eine mögliche Besatzung dann nicht aufwändig vor der Strahlung geschützt werden müsste. Um ins All geschickt zu werden, müssten auch das Gewicht und die Größe der Reaktoren deutlich sinken. “Wir haben das Ziel, den ersten Fusionsreaktor ins All zu schießen. Die Größe eines heutigen Tokamaks ist vor allem deshalb beachtlich, weil die Komponenten für die Energiegewinnung viel Platz brauchen. Wir wollen innerhalb der nächsten zehn Jahre erste Fusionsexperimente im All starten. Wenn wir das nicht schaffen, schaut es schlecht für die Idee aus”, sagt Dinan.

Erster Reaktor 2020

Selbst wenn der Antrieb sich nicht realisieren lässt, will Applied Fusion weiter an Reaktoren arbeiten. “Fusion ist ein großes Forschungsfeld, da geht es nicht nur um Stromgewinnung. Möglich wäre etwa auch die Nutzung gepulster Reaktoren zur Entsalzung von Meerwasser. Und auch im All brauchen wir effiziente Energiequellen. Wenn wir Rohstoffe am Mond abbauen wollen, müssen wir Tonnenweise Regolith verarbeiten. Dazu ist schweres Gerät notwendig, das braucht viel Energie”, erklärt Dinan.

Derzeit baut seine Firma an ihrem ersten Tokamak-Reaktor, mit einem Durchmesser von etwa zwei Metern. “Wir bauen gerade unseren ersten Prototypen. Er wird donutförmig und ist so konzipiert, dass wir verschiedene Anwendungsszenarien erforschen können, auch mit unterschiedlichem Fusionstreibstoff. Wir wollen zeigen, dass wir das alles im Griff haben. Der Reaktor soll 2020 fertig werden”, sagt Dinan.