Energie der Zukunft: Wo bleibt mein Fusionsreaktor?

Die Kernfusion verspricht saubere, nahezu unbegrenzt unbegrenzt verfügbare Energie. Das Problem ist, dass die Umsetzung sich als deutlich komplizierter erweist als ursprünglich angenommen. Seit Jahrzehnten gibt es immer wieder Versprechen, dass alltagstaugliche Reaktoren nicht mehr allzuweit entfernt seien. Bislang gibt es aber keine praxistaugliche Umsetzung des Prinzips. In den vergangenen Jahren hat die Idee aber wieder neue Triebkraft bekommen, erstens durch den Bau der internationalen Forschungsanlage ITER in Frankreich, die etwa zur Hälfte fertiggestellt ist. Zweitens sind zuletzt auch viele Start-ups gegründet worden, die alternative Ansätze verfolgen, die nicht in den Forschungsmainstream passen. In Österreich gibt es mehrere Forschungsgruppen, die sich mit Fusion beschäftigen, etwa an der TU Wien, der ÖAW, an der TU Graz, in Innsbruck, Salzburg und Leoben. Die futurezone hat bei Friedrich Aumayr, dem Chef der österreichischen Fusionsforschung, nachgefragt, wann Fusionsenergie aus den Steckdosen kommen wird, wie diese erzeugt werden könnte und welche Rolle Start-ups bei der Weiterentwicklung der Technologie spielen können.

futurezone: In den vergangenen Jahren wurden diverse Start-ups im Bereich Kernfusion gegründet. Ist das ein Thema in der österreichischen Forschung?

Friedrich Aumayr: Wir sind an der etablierten magnetischen Fusion, nicht bei den Start-ups. Dort hieß es vor vier Jahren häufig "in fünf Jahren werden wir Fusionsanlagen haben, die auf einen LKW passen". Das wird knapp werden. Wir wissen aus Erfahrung um die Schwierigkeiten und haben in der Vergangenheit selber Versprechungen gemacht, in bestem Wissen und Gewissen. Wir hatten aber nicht mit dem Plasma gerechnet. Das Plasma verhält sich wie dünnflüssiger Teig und zerrinnt uns zwischen den Fingern. Wir haben die Probleme in der Vergangenheit genauso unterschätzt, wie die Start-ups es möglicherweise jetzt tun. Zudem stand auch zu wenig Geld zur Verfügung. Wir hätten den Prozess sicher beschleunigen können. Die Pläne für ITER lagen ja lange Zeit in der Schublade.