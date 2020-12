Was würde passieren, wenn wir den Mond in die Luft jagen?

Während des Kalten Krieges wurden viele Was-wäre-wenn-Szenarien durchgespielt. In einem hat man die Auswirkungen einer gewalten nuklearen Explosion auf dem Mond untersucht. Aber was würde passieren, wenn man versucht, den Mond mit einer 100 Megatonnen-Bombe in die Luft zu jagen? Kurzgesagt ist dieser Frage nachgegangen.