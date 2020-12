Antonow wird nach Notlandung von russischen Panzern geborgen

13-Jähriger bringt Schach-Weltmeister ins Schwitzen

Seit der Netflix-Serie "The Queen's Gambit" ist Schach in aller Munde. Wer ein spannendes Game sehen will, soll sich die erste Partie zwischen dem damals 13-jährigen Rameshbabu Praggnanandhaa und dem Schach-Weltmeister Viswanathan Anand ansehen. Der Weltmeister ist dabei ganz schön ins Schwitzen gekommen.