Bruchlandung von riesiger Antonow bei Flug Richtung Wien

Unterwegs soll das rechte Triebwerk einen Schaden erlitten haben. Das habe die Elektrik an Bord lahmlegt. So fiel die Funkverbindung an Bord aus. Das berichten Aviation Safety Net und russische Medien.

Flugzeug verliert Teile in der Luft

Augenzeugen berichteten von Qualm, der aus dem Triebwerk ausgetreten sei. Das zeigt auch ein Video der Landung. Das Flugzeug habe noch in der Luft Teile verloren, die auf eine Baustelle fielen, wie Arbeiter örtlichen Medien zufolge berichteten.

Wie die der Dienstleister Volga-Dnepr Airlines mitteilte, war die Maschine von Südkorea nach Wien unterwegs und hatte einen Zwischenstopp in Russland gemacht. An Bord befanden sich 84 Tonnen an Autoteilen.