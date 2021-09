Wie riecht der Weltraum?

Einen Geruch kennen wir, weil viele Astronaut*innen ihn bereits beschrieben haben. Wenn sie während eines ISS-Einsatzes einen Weltraumspaziergang durchführen und anschließend am Raumanzug riechen, haben sie ein kleines bisschen Weltall in der Nase. Natürlich sind die Berichte subjektiv, denn jeder Mensch nimmt Gerüche verschieden wahr und findet andere Assoziationen. ESA -Astronaut Alexander Gerst beschreibt ihn auf Twitter "wie Walnuss und Motorrad-Bremsscheiben".

Das riesige Vakuum des Weltraums stellt man sich oft wie ein riesiges finsteres Nichts vor – keine Geräusche und keine Gerüche. Das stimmt so nicht, denn nur, weil wir im luftleeren Raum nicht atmen und damit auch nicht riechen können, heißt das nicht, dass das All keinen Geruch hat. Tatsächlich riecht es im Weltraum manchmal sehr gut, manchmal ungewöhnlich und manchmal grässlich.

Die Weltraumtouristin Anousheh Ansari beschrieb ihn als "verbrannte Mandelkekse". Der NASA -Astronaut Greg Chamitoff sagte in einer Fragerunde , es rieche "stark metallisch". Sein Kollege Chris Hadfield erklärt , dass er nach der Rückkehr von einem Außeneinsatz "Schießpulver, verbranntes Steak und Schwefel" gerochen habe.

Es orientiert sich an den Beschreibungen der Astronaut*innen und riecht nach Schießpulver, Steak, Himbeeren und Rum. Bei den letzten beiden Gerüchen hat sich Pearce möglicherweise an der Gaswolke Sagittarius B2 orientiert. Hier schwirren große Mengen an Alkoholen und Ameisensäureethylester umher. Auf der Erde wird letzterer als natürlicher Aromastoff verwendet und riecht eben nach Rum und Himbeeren.

Feuerwerk am Mond

Der große Erfolg des "Eau de Space" sorgte dafür, dass die Firma mit dem "Eau de Luna" auch den Duft des Mondes in Flacons abfüllte. Diesen hatte Pearce bereits 2010 im Auftrag des Künstler*innen-Duos "We Colonised The Moon" (WCTM) erstellt. Damals hatte der Geruch noch den recht sterilen Namen "Moondust Natural R342" und wurde auf Duftkarten gepresst.