Start-up kündigt Elektroauto mit 1600 Kilometer Reichweite an

Ultraleichte Bauweise

Die enorme Reichweite soll ein 100 kW Akku sowie eine ultraleichte Bauweise ermöglichen. Alternativ will Aptera auch Versionen mit kleineren Akkus anbieten. Um mit einer Akkuladung 1600 Kilometer weit zu kommen, soll das Fahrzeug weniger als 100 Wh pro Meile verbrauchen. Im Vergleich: Das Tesla Model 3 verbraucht auf einer Meile rund 250 Wh.

Notwendig für einen derart niedrigen Verbrauch ist ein geringes Gesamtgewicht. Wie Aptera gegenüber IEEE Spectrum erklärt, soll das Modell mit einem 60 kWh Akku lediglich 800 Kilogramm wiegen. Möglich soll dies eine Karosserie machen, die hauptsächlich aus Kunststoff besteht. Auf Stahl und Aluminium will Aptera weitgehend verzichten. In Sachen Sicherheit soll sich dies aber nicht negativ auswirken, so die Firmengründer.