Feststoff-Akkus des MIT soll Reichweite von E-Autos vervierfachen

In naher Zukunft sollen neuartige Feststoff-Akkus aktuelle Lithium-Ionen-Akkus ablösen. Die so genannten Solid-State-Batteries hätten eine Reihe von Vorteilen - von der Energieeffizienz bis zur Sicherheit. "Es gibt zwar viele Arbeiten an Feststoffbatterien mit Lithium-Metall-Elektroden und festen Elektrolyten", sagt Ju Li vom renommierten MIT. Doch all diese Versuche seien auf eine Reihe von Problemen gestoßen. Forschungsarbeiten von Li und seinem Team kommen nun mit einer vielversprechenden Neuentwicklung.

Reines Lithium

Gelingt es, den flüssigen Elektrolyt, der sich zwischen Anode und Kathode hin und her bewegt, durch ein anderes Material zu ersetzen, könnte auch ein anderes Material für die Anode verwendet werden. Das Ziel zahlreicher Forschungen ist es, eine Anode aus reinem Lithium zu verwenden, weil sie eine wesentlich höhere Energiedichte erlauben würde, als heute verwendete Materialmixe.