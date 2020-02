Warum man das Handy immer noch täglich laden muss

Mit einer Akku-Ladung 1.000 Kilometer mit dem Elektroauto fahren. Das Handy eine Woche lang nicht anstecken müssen. Solche und ähnliche Meldungen aus den Forschungslaboren der Welt machen uns in regelmäßigen Abständen den Mund wässrig. Im Alltag zeigt sich das eigene Smartphone von derartigen Versprechungen freilich unbeeindruckt. Verlässlich steuert es im Laufe des Tages auf das rote Batteriesymbol und alarmierend niedrige Prozentzahlen zu.

Dass die Fortschritte bei Lithium-Ionen-Akkus in den vergangenen Jahren überschaubar geblieben sind, ist Forschern zufolge aber ein falscher Eindruck. „Allein in den letzten Jahren hat sich die volumetrische Ausbeute drastisch erhöht“, sagt Batterieforscherin Katja Fröhlich vom Austrian Institute of Technology (AIT) zur futurezone. So habe der erste in einer Sony-Kamera verbaute Akku im Jahr 1991 etwa nur ein Viertel der Kapazität besessen, die Handy-Akkus mit vergleichbaren Abmessungen heute aufweisen.

Enorme Anforderungen

Dass das Handy dennoch am Ende des Tages leer ist, hat andere Gründe. Immer flachere und kompaktere Geräte bedingen, dass auch der Platz für die Batterie knapper wird. Nicht zuletzt deswegen sind die Hersteller dazu übergegangen, Akkus fix im Gehäuse zu verbauen und so Platz durch die nicht benötigte Einfassung und Anschlusselemente zu sparen.