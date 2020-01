Akkus drahtlos laden: Der holprige Weg zur einheitlichen Lösung

Denn Apples Weigerung, seinen proprietären Lightning-Anschluss etwa zugunsten von USB-C aufzugeben, hat zusammen mit geschicktem Lobbying dazu geführt, dass das vor über zehn Jahren getätigte Versprechen nach einem einheitlichen Ladegerät noch immer nicht eingelöst wurde. Und auch weiterhin wird das Anliegen verschleppt. Eine Untersuchung hinsichtlich der möglichen Einführung liegt seit Monaten unter Verschluss, wie Netzpolitik.org recherchierte.

"Einheitliche Lösung sinnvoll"

„Aus Kundensicht wäre es natürlich sinnvoll, eine einheitliche Lösung zu haben. Da die Energieanforderungen von Smartphones, Tablets aber auch Wearables unabhängig vom Hersteller sehr ähnlich sind, ist die Kompatibilität entsprechend hoch", erklärt Verena Lackner, Wireless-Charging-Expertin bei Infineon auf futurezone-Nachfrage. Der Konzern fertigt Mikrokontroller, Treiber und andere Komponenten für Drahtlos-Ladelösungen.

Zertifizierte Produkte würden gewährleisten, dass auch Funktionen wie Fast Charging sicher und effizient über Herstellergrenzen hinweg funktionieren. Dass etwa Apple die Ladeleistung auf 7,5 Watt begrenze, obwohl der Qi-Standard mittlerweile 15 Watt als maximale Leistung garantiere, liege im Ermessen des Herstellers. Einer gemeinsamen Lösung stehe das aber nicht im Weg, meint Lackner. Apple-Kunden müssen im schlimmsten Fall einfach länger warten, bis ihr Smartphone aufgeladen ist.

Apple Watch lässt sich nicht laden

Wie so oft, liegt der Teufel aber im Detail. Denn die einzelnen Gerätekategorien mögen in sich zwar die gleichen Anforderungen haben – will man mit der gleichen Ladematte aber Smartphones, Smartwatches und später auch Laptops aufladen, wird es schon komplizierter. So lässt sich etwa die Apple Watch, aber auch manche Galaxy Watch nicht auf jeder beliebigen drahtlosen Ladematte aufladen.