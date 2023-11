Wie US-Atomkraftwerke ihr Russland-Problem lösen wollen

Atomkraftwerke benötigen “Treibstoff” im Sinne von angereichertem Uran. Welche Art genau hängt nicht zuletzt vom Typ bzw. dem Alter des Kraftwerks ab.

Während heutige Reaktoren Uran mit einem 3- bis 5-prozentigen Anteil des Isotops U-235 nutzen (LEU; Low-Enriched Uranium), ist für die meisten fortgeschrittenen Reaktoren eigentlich ein Wert von 5 bis 20 Prozent notwendig. Dadurch können die Reaktoren kleiner gebaut werden und mehr Leistung pro Treibstoffvolumen liefern. Bislang war das einzige Unternehmen, das derartiges HALEU (High-Assay Low-Enriched Uranium) anreicherte, Tenex in Russland.

Kommerzielle Produktion in den USA

Das ändert sich nun. In den USA hat die Firma Centrus Energy in Bethesda im Bundesstaat Maryland damit begonnen, HALEU kommerziell in den USA zu produzieren. Davon berichtet IEEE Spectrum. Es ist das erste Mal seit 70 Jahren, dass das in den USA vorkommt.