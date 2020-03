Wiener Physiker können Quelle von Uran-Emissionen identifizieren

Die Wissenschafter untersuchten am Vienna Environmental Research Accelerator (VERA) winzige Mengen der beiden Uranisotope 233U und 236U in verschiedenen Proben. Dabei handelte es sich um Bohrkerne aus Korallen aus dem Pazifik und einem Torfmoor aus dem Schwarzwald sowie Proben aus der Irischen See und der Ostsee. Der Nachweis der extrem niedrigen Konzentrationen von 233U von bis zu einem Femtogramm (Billiardstel Gramm) pro Gramm Probe gelang erst nach einer umfangreichen Erweiterung der VERA-Anlage.

Hinweis auf 233U-Bombe

Bei den Analysen fand sich in Proben aus der Irischen See ein zehnmal niedrigeres 233U/236U-Verhältnis als in den Proben aus dem deutschen Torfmoor. Der Grund: Während das Meer zwischen Irland und Großbritannien stark von Einleitungen der Wiederaufbereitungsanlage Sellafield betroffen ist und sich daher größere Mengen von 236U fanden, hatten sich im Moor die globalen Auswirkungen von Waffentests in Form von 233U akkumuliert. In den Daten des Korallen- und des Torfmoorbohrkerns zeigten sich sogar verschiedene Phasen der atmosphärischen Kernwaffentests, berichten die Forscher.

Die in den Moor-Proben festgestellte Gesamtmenge von 233U kann allerdings nicht die bisher bekannten Beiträge zum globalen Waffen-Fallout erklären. Dies deute auf einen Beitrag der einzig bekannten 233U-Bombe hin, welche auf einem Testgelände in Nevada ( USA) gezündet wurde, erklärte Erstautorin Karin Hain von der Uni Wien.