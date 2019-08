Wiener Forscher helfen blinden Kindern Lego bauen

Können blinde Kinder genauso Lego spielen, wie sehende Kinder? Der US-Amerikaner Matthew Shifrin ist selbst seit Geburt an blind und liebt das Bauen mit Legosteinen. Mithilfe seiner sehenden Freunde verfasste er bereits eine Vielzahl an Anleitungen. Auf seiner Website stellt er diese zur Verfügung, um mit anderen nicht oder nur sehr schlecht Sehenden seine Erfahrung zu teilen. Darauf wurde Lego aufmerksam und Shifrin entwickelte gemeinsam mit dem Austrian Research Institute for Artificial Intelligence (OFAI) offizielle Beschreibungen.

T-Rex und Drohnen

Entstanden sind während der einjährigen Zusammenarbeit die Anleitungen zu vier Sets, die auf einer eigens eingerichteten Website abgerufen werden können. Sie führen Schritt für Schritt durch den Bauprozess. Das einfachste der vier Lego Sets enthält 123 Teile aus der Lego Classic Reihe. Es sind kleine Objekte: ein T-Rex, ein Häuschen, ein Keyboard und eine Lok. Die Anleitungen sind so angelegt, dass die Kinder auswählen können, was zuerst aufgebaut werden soll, um das Spielerlebnis individueller zu gestalten. Die anderen drei Sets umfassen mit steigendem Schwierigkeitsgrad ein Künstlerstudio aus der friends-Reihe, einen Helikopter und eine Drohne aus Lego City, sowie ein Auto und ein Raumschiff mit Werkstatt aus dem Lego Movie. Aktuell gibt es die Anleitung nur auf Englisch, doch weitere Sprachen sind in Planung.