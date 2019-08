Eine Star-Wars-Legende nachgebaut: Lego Raumschiff Tantive IV

Tantive IV war das erste Raumschiff, das in einem Star Wars Film zu sehen war. Eine Lego-Neuauflage bringt das Rebellenraumschiff originalgetreu zurück und lädt zum Nachspielen der Eröffnungsszene aus Star Wars ein. Wir haben die Tantive IV zusammengebaut.

Wer sich das Rebellenraumschiff zulegt und es zusammenbauen will, sollte sich an einem Wochenende sonst nicht viel vornehmen. Mindestens zwei Tage sollten eingeplant werden, bis die Tantive IV fertig ist: Die 1750 Teile sind in 13 kleinere Packungen aufgeteilt und die Anleitung zählt 257 Seiten. Kostenpunkt 199 Euro.