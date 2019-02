TU Wien entwickelt revolutionäres Display für Blinde

Für blinde Menschen sind die sechs tastbaren Punkte der Schlüssel zu Literatur und Wissenschaft, zum Lesen von Nachrichten, aber auch zu privater und beruflicher Kommunikation. Die Rede ist von der Blindenschrift, die 1825 von Louis Braille erfunden wurde. Jede Punktkombination auf dem sechsteiligen Raster steht dabei für einen Buchstaben des Alphabets. Mussten Bücher und Dokumente früher in gestanzter Brailleschrift aufwändig hergestellt werden, kann Text in digitaler Form heute relativ einfach über spezielle Geräte in Braille ausgegeben werden.

Im Gegensatz zu elektronischen Lesegeräten für Sehende wie dem Kindle sind die derzeit existierenden Braille-Displays aber extrem teuer und unhandlich. Der Einstiegspreis für portable Geräte, die nur zwölf bis 14 Braille-Zeichen in einer Zeile anzeigen können, liegt bei über 1000 Euro. Wer ein Tastatur-ähnliches Braille-Display mit 80 Zeichen nutzen möchte, muss gar bis zu 8000 Euro bezahlen und bekommt dafür ein sperriges Gerät, das definitiv nicht für unterwegs gedacht ist.

Mobiles Braille-Display

Eine Erfindung aus Österreich soll dies nun ändern. Dabei handelt es sich um ein ringartiges Gerät, das nicht nur in die Jackentasche passen, sondern auch weitaus günstiger als bestehende Lösungen sein soll. Entwickelt wird es von einem Arbeitskreis an der TU Wien, der unter dem Namen Tetragon die Firmengründung vorbereitet. „Herkömmliche Braille-Displays bestehen aus einer unbeweglichen Zeile. Wenn der Zeigefinger am Ende angekommen ist, wird die Zeile neu aufgebaut“, erklärt Projektinitiator Wolfgang Zagler, der sich an der TU Wien seit über 40 Jahren dem Thema widmet.