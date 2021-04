Österreich soll bis 2040 klimaneutral werden. Während dieses Ziel für das ganze Land feststeht, stellt sich die Frage, wie sehr hier die Bundesländer an einem Strang ziehen. Wesentliche Stellschrauben für den Klimaschutz und die Energiewende fallen in den Kompetenzbereich der Länder. Jedes Bundesland sollte eine eigene Klima- und Energiestrategie verfolgen, mit der in Summe dann theoretisch die bundesweiten Ziele erreicht werden. Derzeit ist das aber nicht so.

Wie die Österreichische Energieagentur in einer neuen Studie festgestellt hat, herrschen teilweise große Lücken zwischen Länder- und Bundeszielen (siehe Grafik ganz unten). Wie passen Föderalismus und Energiewende also zusammen? Dieser Frage widmete sich am Donnerstag eine Diskussionsrunde beim Kongress des Branchenverbands Österreichs Energie.

Von unten herauf

Grundsätzlich waren sich die Experten dabei einig, dass die Verteilung von Kompetenzen auf verschiedene Verwaltungsebenen notwendig und begrüßenswert sei. "Länder und Gemeinden sind einfach näher am Bürger dran", meint etwa Magnus Brunner, Staatssekretär im Klimaschutzministerium. "Mit der Energiewende müssen wir eine Riesenaufgabe in relativ kurzer Zeit bewältigen", meint Gernot Stöglehner, Professor für Raumplanung an der Universität für Bodenkultur. "Das geht nur, wenn alle mitmachen. Es ist wichtig, da von unten herauf zu arbeiten."

Karin Mottl, die Geschäftsführerin des Energieparks Bruck an der Leitha, hat bereits Erfahrungen damit gemacht, wie man Energiewendeprojekte mit starker Einbindung der Bevölkerung erfolgreich umsetzen kann. In der niederösterreichischen Gemeinde wurden seit 1995 etwa zahlreiche Windkraftanlagen und eine Nahwärmeanlage errichtet. "Ganz viel reden ist wichtig. Aber auch das Entwickeln von Bildern, wo es hingehen soll." Nur so sei es möglich, Skeptiker zu überzeugen. Eine erfolgreiche Umsetzung auf Gemeindeebene könne auch Wellen in ganzen Regionen schlagen.