Erneuerbare Energien wenn nötig mit Strafen durchsetzen

Im motorisierten Verkehrsbereich gibt es nach wie vor eine gigantische Abhängigkeit von fossilen Treibstoffen. An Land, in der Luft und zu Wasser verwenden Transportmittel zu 96,3 Prozent nicht erneuerbare Energien.

Laut Amela Ajanovic vom Institut für Energiesysteme und Elektrische Antriebe der TU Wien ist der Bedarf an umfassenden Veränderungen im Transportsektor groß. Während die Treibhausgasemissionen von Energieerzeugung, Industrie, Landwirtschaft und Wohnen seit Beginn der 80er-Jahre kontinuierlich sinken, ist der Transportbereich der einzige, in dem es bis heute eine Steigerung gibt.

Wie Reinhard Haas, der Leiter der Energy Economics Group an der TU Wien, darlegt, haben sich die Anteile von Erdölprodukten, Erdgas und Elektrizität im Energiemix des Transportsektors in den vergangenen Jahrzehnten nur langsam verändert. Seit den 2000ern gibt es dagegen ein rasantes Wachstum von Biotreibstoffen, was vor allem gesetzlichen Auflagen zur Beimischung in Benzin und Diesel zu verdanken ist. Hier stelle sich die Frage, wieviel Treibhausgasemissionen sich durch Biotreibstoffe tatsächlich einsparen lassen.

Die Sorge, dass für die Elektrifizierung des Transportsektors nicht genügend Energie zur Verfügung stünde, sei laut Ajanovic unbegründet. Der Anteil des Transports am Elektrizitätsverbrauch sei verschwindend gering - der elektrische Zugverkehr ist dabei mit eingerechnet. Der Großteil des Stromes fließe in die Industrie und den Wohnbereich.

Elektroautos haben laut Ajanovic eine Reihe von Vorteilen, aber auch klare Nachteile: Geringe Reichweite, lange Ladezeiten, teilweise wenig Ladeinfrastruktur und vor allem hohe Anschaffungskosten. Wie "sauber" E-Autos im Betrieb sind, hänge zudem vom Energiemix beim Aufladen ab. Hier gibt es länderspezifisch deutliche Unterschiede. Während der Strom im E-Auto-begeisterten Norwegen fast zur Gänze mit Wasserkraft erzeugt wird, stammt der Strom in China - wo es in der Vergangenheit starke staatliche Bemühungen um die Elektrifizierung des Verkehrs gab - zu über 70 Prozent aus Kohlekraftwerken.

Was die Wissenschaft klar erkannt hat, ist, dass die Verbreitung von E-Fahrzeugen stark vom Bruttonationalprodukt eines Staates abhängig ist. 75 Prozent aller Ladestellen in Europa seien etwa auf die 4 Länder Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die Niederlande verteilt.

Effizienz vs. Verhalten

Gerfried Jungmeier von der Forschungsgruppe Zukunftsfähige Energiesysteme und Lebensstile an der FH Joanneum überbringt die positive Botschaft, dass die Energieeffizienz von Fahrzeugen ständig besser werde. Allerdings steigt die Anzahl der durchschnittlich gefahrenen Kilometer noch stärker an, was den Endenergieverbrauch des Transportsektors in die Höhe treibe. Für ihn steht fest: "Technologien sind eine Sache, der Gebrauch dieser Technologien aber eine andere."

Im Zuge seiner Arbeit hat sich Jungmeier vor allem mit Biotreibstoffen beschäftigt. Was wenigen Menschen bewusst ist, meint er: Es gibt eine große Vielfalt an Biotreibstoffen, die wiederum aus einer Vielzahl an Rohstoffen (Biomasse) gewonnen und mit einer Vielzahl an Prozessen verarbeitet werden. Beispiele für Biotreibstoffe sind Biodiesel, Pflanzenöl, Bioethanol, Biomethan, synthetische Biotreibstoffe oder Wasserstoff. Biomasse werde nicht nur zu Treibstoff, sondern auch zu Nahrung für Mensch und Tier sowie zu Biomaterialien verarbeitet. Die Einsatzbereiche stehen teilweise in Konkurrenz zueinander.

Verhandlungssache Sauberkeit

In puncto Nachhaltigkeit schneiden Biotreibstoffe unterschiedlich ab. Insgesamt sei zu erkennen, dass die Treibhausgasemissionen von Biotreibstoffen sinken. Von CO2-Neutralität ist man aber oft weit entfernt. Als CO2-neutral werden E-Fuels oft bezeichnet. Dabei kommt es aber ganz darauf an, woher man das CO2 nimmt, das in Kombination mit Wasserstoff zu E-Fuels verarbeitet wird. Nimmt man das CO2 aus der Luft, kann man von CO2-Neutralität sprechen, allerdings ist diese Gewinnungsmethode relativ ineffizient. Aus Industrieprozessen erhält man etwa größere CO2-Mengen mit geringerem Aufwand.

Hier stelle sich die Frage, ob sich Industrieprozesse ein "sauberes" Image verpassen können, wenn das CO2 in die E-Fuel-Herstellung fließt. "Jede Industrie gibt den Schwarzen Peter an jemand anderen weiter. Am Ende weiß man nicht, was 'dreckig' und was 'sauber' ist", sagt Jungmeier.

Der sinnvollste Weg, um CO2-Emissionen zu reduzieren, sei eine Veränderung des eigenen Lebensstils. Als ideal sieht Jungmeier einen "Paris Lifestyle", der erfüllend ist und möglichst viele Bedürfnisse von Menschen abdeckt, aber den Pariser Klimazielen entspricht. Der Forscher ist überzeugt: "Man kann heute schon ein gutes Leben führen und dennoch wenig CO2-Emissionen aufweisen."