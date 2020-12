Windkraft soll Rennautos CO2-neutral machen

Frage des Wirkungsgrades

Auf dem Weg vom Windrad bis hin zu den rotierenden Reifen eines Porsche-Rennwagens bleibt viel Energie auf der Strecke. "Der Gesamtwirkungsgrad liegt bei unter 20 Prozent", meint Armin Schnettler, "aber es macht keinen Sinn darüber zu reden." Wenn die Möglichkeit bestehe, sei es freilich am vernünftigsten, durch erneuerbare Energien erzeugten Strom direkt zu nutzen. Strom lasse sich nur schlecht in großen Mengen über große Distanzen transportieren. Die Umwandlung in ein chemisches Speichermedium sei da sehr sinnvoll.

Bei der Umwandlung der Windenergie erreiche man in bestimmten Prozessschritten bereits sehr hohe Wirkungsgrade. "Die modernsten Anlagen kommen bei der Umwandlung von Strom in Wasserstoff auf 70 bis 80 Prozent", sagt Schnettler. Insgesamt sei der "Well to Wheel"-Wirkungsgrad (vom Rohöl zum Reifen) aber ähnlich wie jener von Verbrennungsmotoren. Der liegt üblicherweise zwischen 15 und 30 Prozent. Am Ende sei die Verwendung von eFuels aber keine Effizienz-, sondern eine Kostenfrage. Finden sich genug Abnehmer für eine klimaneutrale Alternative zu fossilen Treibstoffen, könne man die Klimasituation verbessern.