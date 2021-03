Erneuerbare-Ausbau-Gesetz: Energiegemeinschaft mit Tücken

Kann man wirklich eine in Wien studierende Tochter in ihrer Wohnung mit Energie versorgen, wenn man mit seinem Windrad am Land eigenen Strom produziert? „Natürlich ist das möglich, wir machen das schon seit 3 Jahren so“, sagt Matthias Katt, der Geschäftsführer von eFriends.

Kunstgriff

Das niederösterreichische Start-up betreibt seit 2018 eine Energiegemeinschaft. Möglich wurde das durch einen Kunstgriff. „Wir sind vollwertiger Energieversorger. Wir wollten das nicht unbedingt werden, aber es war notwendig.“ Die gesetzlichen Voraussetzungen ließen es bisher nicht anders zu.

Bei eFriends können Privatpersonen Strom ins Netz einspeisen. Dank eines Geräts im Zählerkasten können Freunde und Bekannte den Strom dann an völlig anderer Stelle nutzen. Eine lokale Stromverwertung im Sinne einer Energiegemeinschaft ist dabei nicht zwingend vorgesehen. Insofern entspricht das Modell eher dem einer so genannten Bürgerenergiegemeinschaft, bei dem der Strom auch über weite Strecken übertragen werden kann.

Zweifel an Gesetz

Während die Kundschaft von eFriends langsam wächst, hat Katt Zweifel, ob das Erneuerbare-Ausbau-Gesetz zur Blüte von Energiegemeinschaften führen wird: „Man muss einen Verein oder eine Genossenschaft gründen und auch sonst ist es ein gewisser Aufwand. Nicht jeder will sich das antun.“ Um Erfolg zu haben, müsse der Eintritt möglichst niederschwellig gestaltet werden.

Im Endeffekt sei es aber positiv, dass sich die Politik dieses Themas annimmt und es fördern will. „Wir können uns auf die Fahnen heften, dass wir seit 8 Jahren an dieser Idee dran sind und sind froh, dass das jetzt Früchte trägt.“ 2019 hat eFriends für seine Idee den futurezone Award in der Kategorie Energie gewonnen.