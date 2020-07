Gemeinsame Stromproduktion macht neue Kraftwerke obsolet

Wie das funktioniert

In solchen „Energy Communities“ schließen sich mehrere Haushalte, eventuell auch öffentliche Gebäude, Büroeinheiten und Gewerbebetriebe, zusammen und produzieren gemeinsam erneuerbare Energie. Der Strom, der etwa mit Windkraft oder Solaranlagen erzeugt wird, wird von den Teilnehmern selbst konsumiert. Überschüssige Energie wird direkt an andere Teilnehmer weiterverkauft oder anderweitig verwendet. Zusätzliche Gemeinschaftsspeicher können lokale Überproduktion aufnehmen und kurzzeitige Leistungsspitzen, etwa für das Laden von E-Autos, liefern.

Idealerweise haben die Teilnehmer zu unterschiedlichen Zeiten ihren Spitzenverbrauch: Etwa Haushalte, die am Morgen und am Abend viel Energie benötigen und Büros, die hauptsächlich untertags Strom verbrauchen. Wien Energie geht etwa davon aus, dass bei Energiegemeinschaften einzelne Haushalte doppelt so viel Sonnenenergie verwerten können, als wenn sie den Strom nur für sich selbst herstellen. Möglich wird dies durch Energiemanagement.

Notwendig dafür ist ein komplexes System aus Sensoren, ausgeklügelter Software, smarter Netztechnik und einem intelligenten Stromnetz. Bei dem Gemeinschaftsprojekt im Holzwohnbau in der Seestadt wird die Energie durch eigene Strom- und Wärmeerzeugung, sowie Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen und Solarthermie hergestellt. Auf diese Weise konnten dort die 213 Haushalte ihre CO2-Emissionen um 70 Prozent, im Vergleich zur Energieerzeugung mit einer herkömmlichen Gaskessel-Heizanlage, reduzieren, rechnet Siemens vor.