Digitaler Zwilling verbessert Energieeffizienz von Gebäuden

Echtzeitdaten für Algorithmus

Laut den Forschern aus Stanford sei es maßgeblich, Änderungen an der Form und der Nutzung von Gebäuden mit zu bedenken, wenn man das Energiemanagement optimieren will. Mit Hilfe der Laserscanner- und Kameraaufnahmen erstellen sie ein präzises digitales Modell, einen so genannten digitalen Zwilling, des Gebäudes. In den digitalen Zwilling fließen jene Daten in Echtzeit ein, die durch die Sensoren und Siemens-Systeme im Gebäude erfasst werden. Dazu zählen etwa Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Kohlendioxidkonzentration in jedem Raum des Schulgebäudes.

Mit den Daten aus dem Inneren des Gebäudes wird ein lernfähiger Algorithmus gefüttert, der auch Echtzeit-Wetterdaten erhält. Anhand all dieser Informationen optimiert der Algorithmus das Energiemanagement und überprüft sein Vorgehen durch Simulation an dem digitalen Zwilling. Durch die Verbindung mit dem Building Management System können sofort Steuerungsmechanismen zur Optimierung in Gang gesetzt werden. So können etwa Lüftungsklappen, Heizung und Klimaanlage sowie Außenjalousien noch besser und bedarfsorientiert gesteuert werden.