Einarmiger Samsung-Roboter räumt Geschirrspüler ein

Bot Care

Der Roboter soll sich laut Engadget auch um seinen Besitzer kümmern, wie Samsung-Forschungsleiter Sebastian Seung erklärt. So kann einen das Gerät künftig wecken, oder daran erinnern, die Beine zu strecken, wenn man zu lange am Computer sitzt. Auch verfügt er über ein integriertes Display und kann so als Hub für Videokonferenzen dienen.

Samsung testet den Roboter aktuell. Ob oder wann eine Markteinführung geplant ist, sagte das Unternehmen nicht.

Staubsaugerroboter für Haustiere

Gleichzeitig hat das Unternehmen auch einen Staubsaugerroboter vorgestellt, der sich mittels Lidar-Sensoren durch die Wohnung navigiert und per Kamera auch Haustiere überwachen kann.