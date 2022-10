Technisches Museum zeigt, wie innovativ Österreich sein kann

Das Technische Museum Wien hat einen neuen Bereich, in dem Besucher*innen erfahren, an welchen zukunftsweisenden Ideen österreichische Unternehmen momentan arbeiten. Der "Innovation Corner" soll so Einblicke in unterschiedlichste Innovationsbranchen bieten und das Interesse an MINT-Disziplinen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) wecken. Zu Beginn wird man u.a. mehr über so ausgefallene Ideen wie einen Ohrbügel gegen Tinnitus, Schrauben aus Knochen oder eine Balkon-Alternative für Wohnungen erfahren.