Technisches Museum zeigt, woran an der TU Wien geforscht wird

Der neue Science Corner will jungen Erwachsenen Projekte und Lebensläufe von Wissenschaftler*innen näher bringen.

In direkter Nachbarschaft zum Schokobrunnen des Taste Lab im Technischen Museum Wien wurde am Dienstag ein neuer Ausstellungsbereich eröffnet. Der Science Corner soll künftig leichter begreiflich machen, woran an der TU Wien momentan geforscht wird und wer die Akteure dabei sind. Jedes halbe Jahr wird dabei ein neues Forschungsthema vorgestellt. Den Anfang macht die Industrie 4.0.

Museumsdirektor Peter Aufreiter und TU-Wien-Rektorin Sabine Seidler bei der Eröffnung © Technisches Museum/APA-Fotoservice/Schedl / Ludwig Schedl

Live-Gravur "Forschungsprozesse werden oft nicht verstanden. Möglicherweise kommt es dadurch auch dazu, dass manche Menschen Wissenschaft gegenüber skeptisch eingestellt sind", sagt Sabine Seidler, Rektorin der Technischen Universität Wien, bei der Eröffnung. "Für uns ist es wichtig, einen niederschwelligen Zugang zu jungen Erwachsenen zu finden. Technik gehört nicht nur zu unserem Alltag, wir gestalten mit ihr unsere Zukunft und sie bietet eine Vielzahl verschiedenster Karriereoptionen." Den Anfang im Science Corner macht jedenfalls die Industrie 4.0, die sich mit der Optimierung von flexibler Produktion und Logistik zugunsten einer ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft beschäftigt. Zentrales Ausstellungsstück ist ein "Demonstrator" des Austrian Center for Digital Production. Ein Roboterarm und eine Fräse bearbeiten dabei eine Korkscheibe und erstellen darauf eine Gravur. Besucher*innen können sich das Motiv aussuchen und das fertige Stück mit nach Hause nehmen.

Die Entwicklung der Industrie zur Version 4.0 © David Kotrba

Karriere im MINT-Bereich Daneben werden auf einem Bildschirm aktuelle Forschungsprojekte von Forscher*innen der TU Wien beschrieben. Über die Protagonisten am Display erfährt man auf einer Wand mehr. Dort wird etwa beschrieben, was sie studiert haben und welche Schritte sie in ihrer beruflichen Laufbahn zurückgelegt haben. Die so genannte "Forscher*innengalerie" soll im Laufe der Zeit anwachsen. Laut Bertram Schütz, dem Kurator des Science Corner, sollen dadurch Hemmschwellen abgebaut und das Interesse für MINT-Fächer gesteigert werden. Junge Menschen für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zu begeistern ist eine der wichtigsten Missionen für das Technische Museum Wien. "Vor einem Jahr haben wir den miniXplore-Bereich eröffnet. Das 'Tech Lab' für die etwas Größeren gibt es schon länger. Nun zeigen wir, woran die richtig Großen arbeiten", meint Museumsdirektor Peter Aufreiter.

Roboterarm und Fräse bearbeiten kleine Korkscheiben © Technisches Museum Wien