Neuer Bereich für junge Forscher im Technischen Museum

"Wir haben miniXplore so gestaltet, dass Kinder Technik spielerisch und mit allen Sinnen erkunden können", sagt Peter Auftreiter, der Generaldirektor des Museums, bei der Presseführung. "Es geht uns weniger um das Vermitteln von Wissen, sondern um die Schulung von Problemlösungskompetenz." Auch wenn bei vielen Menschen Klischeevorstellunungen wie ölverschmierte Overalls vorherrschen, wenn sie an Technik denken, verlangen technische Berufe heute vor allem Kreativität.

Auf der Düne und darunter

Der miniXplore-Bereich wurde in einem langen hohen Raum untergebracht. Beherrscht wird dieser von der "Düne", einer ansteigenden Holzkonstruktion, dessen Flanken wunderbar zum Rutschen einladen. An einer Stelle kann man an geometrischen Figuren daran hochklettern, an einer anderen kann man verschlungene Kugelbahnen bauen. Am Fuße können Kinder, aber auch ihre erwachsenen Begleitpersonen, mit Luftgebläsen experimentieren.

An der Decke sind durchsichtige Röhren ineinander verschlungen, durch die man quasi per Rohrpost bunte Tücher flitzen lassen kann. In einem eigenen kleinen Raum wird der "Alligatorrhytmus" programmiert, um andere Kinder sicher durch eine Sumpflandschaft zu führen. Und dann gibt es noch eine verschlungene Tunnel- und Kämmerchenwelt. Dort gibt es u.a. Wiens kleinstes Theater und man erfährt, was man "Nachts im Museum" entdecken kann. Findet man mit hängenden Taschenlampen bestimmte Sensoren, so erzählt einem die "Nachtwächterin" spannende Geschichten.