Technisches Museum zeigt Auswirkungen der Corona-Krise

10-Megabyte-Museum

Im digitalen Raum sammelt das TMW in seinem neuen "10-Megabyte-Museum", das derzeit ebenfalls einen Themenschwerpunkt auf die Corona-Krise setzt. Darauf sind etwa Schülerreaktionen auf das Home-Schooling aus Sozialen Medien in der Station 4 (Bildung für alle) zu sehen.

Museum "kommt über die Runden"

Aufreiter zeigte sich über die Besucherzahlen seines seit 30. Mai wieder geöffneten Hauses "nicht unzufrieden, es könnte schlimmer sein." Derzeit liege man bei 50 bis 60 Prozent der sonst üblichen Gäste. Nur ausländische Gäste, die ansonsten rund 30 Prozent der Besucher ausmachten, seien fast komplett weggefallen.

Mittlerweile seien auch keine Mitarbeiter mehr in Kurzarbeit. Wirtschaftlich habe das Haus "keine liquiden Probleme, wir haben genug Geld, um über die Runden zu kommen". Die Größe des Verlusts werde man am Jahresende sehen. Man sei in Gesprächen mit dem Kunststaatssekretariat, "ob wir etwas aus dem Topf für die Bundesmuseen bekommen, ich hoffe, dass wir wenig brauchen", sagte Aufreiter, der größere Probleme im nächsten und übernächsten Jahr erwartet, wenn sich die Situation nicht verbessert.