Technisches Museum bittet um Hilfe bei digitaler Ausstellung

"Stellen Sie sich vor, Sie haben nur 10 MB zur Verfügung, um das zu sichern, was Ihnen persönlich wichtig erscheint. Was könnte das sein, wenn Sie sich auf 10 MB beschränken müssten?", schreibt das Technische Museum Wien auf seiner Website und bittet um Mithilfe des Publikums.

Gesammelt werden soll Material, das ausschließlich in digitaler Form vorliegt und nicht größer als 10 MB ist. Aus der immensen Datenflut, die uns im Alltag umgibt, soll die österreichische Bevölkerung selektieren: "Was hat längerfristig Wert und Bedeutung und was soll für kommende Generationen aufbewahrt werden?", heißt es in einer Aussendung. Auf diese Weise soll das so genannte 10-Megabyte-Museum entstehen.