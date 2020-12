Technisches Museum will Künstliche Intelligenz entmystifizieren

Künstliche Intelligenz begegnet Menschen heute in vielfältiger Form. Meistens wird damit besonderer Fortschritt assoziiert, eine genaue Vorstellung davon, was KI ist, was sie kann und was nicht, fehlt dabei oft. Das Technische Museum Wien beleuchtet das Phänomen ab 17. Dezember in der neuen Sonderausstellung "Künstliche Intelligenz?". "Das Fragezeichen ist das Wichtigste an diesem Titel", meint Peter Aufreiter, der Generaldirektor des Technischen Museums, bei der Ausstellungseröffnung. "Wir wollen hinterfragen, in welcher Form KI existiert, welchen Nutzen und welche Notwendigkeit sie hat."

Vom Rasenmäher zum Satellit

Bundesministerin Leonore Gewessler (BMK) schildert bei der Eröffnung, in welch unterschiedlichen Gebieten KI heute zur Anwendung kommt: etwa bei der Analyse von Satellitenbildern und der Erstellung von Klimaprognosen, bei der Differenzierung von Bienen als Indikatoren für Umweltschäden, oder bei der Steuerung autonomer Mähmaschinen für die ASFINAG. Auch im Einsatz für den Kampf gegen den Klimawandel sei KI sehr hilfreich.