Wie künstliche Intelligenz Krebs erspäht

Krebs ist die zweithäufigste Todesursache der Welt. In Österreich erkranken laut Statistik Austria jährlich 40.000 Menschen an Krebs. Zu den häufigsten Formen zählen Brust- und Prostatakrebs. Lediglich die Hälfte der Behandlungen, die nicht nur schmerzhaft, sondern auch langwierig sind, ist erfolgreich. Eine Therapie kostet zudem zwischen 100.000 und 700.000 Euro im Jahr. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in der Onkologie kann hier stark entlasten.

Wissenschafter der MedUni Wien haben in Kooperation mit Microsoft eine KI-Software entwickelt, die in Zukunft in die Krebsdiagnose integriert werden soll. Ziel ist es, Überlebenschancen und Lebensqualität der Patienten zu erhöhen.

Tumorzellen erkennen

Aufgabe der künstlichen Intelligenz ist es, unterschiedliche Tumorzellen zu erkennen und korrekt zu klassifizieren. Das Prognosemodell soll möglichst ohne die Entnahme von Gewebeproben – in der Fachsprache „Biopsie“ genannt – auskommen und rein per Bildgebung Auskunft geben. Untersucht werden verschiedene Signale aus kombinierten, sogenannten hybriden Bildgebungsmethoden: „Tumore entstehen zumeist, wenn man genetisch prädisponiert ist oder durch Umwelteinflüsse. Auf zellulärer Ebene kommt es zu Signalstörungen, die unter anderem zu wucherartig wachsenden Geweben führen können“, erklärt Medizinphysiker Thomas Beyer von der MedUni Wien der futurezone.