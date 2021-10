Museumsfassade zeigt per KI erstellte 3D-Animationen

Wer abends in Wien auf der äußeren Mariahilfer Straße am Technischen Museum vorbeifährt, sieht seit einigen Tagen riesige 3D-Animationen, die sich auf der Gebäudefassade entfalten. Auf 720 Quadratmeter sieht man so etwa den Start einer Ariane-6-Rakete, das Aufladen von Batterien mittels Sonnenenergie oder fantasievolle Echtzeit-Bildkreationen einer künstlichen Intelligenz.

Fähigkeiten neuer Technologien demonstrieren

Möglich wird dies durch Projection-Mapping-Technologie. Dabei wird ein genaues 3D-Modell der facettenreichen Oberfläche der Fassade und einer dazugehörigen Projektorposition erstellt, um passgenaue Bilder zu generieren. Die Projektion soll sowohl Museumsinhalte nach Außen tragen, als auch die Fähigkeiten neuer Technologien demonstrieren.

Unreal Engine für schnelles Rendering

In Anlehnung an die Sonderausstellung "Künstliche Intelligenz?" im Museum wird KI eingesetzt, um sogenannte Style Transfers in Anlehnung an künstlerische Werke zu erschaffen. Für die Raumfahrt-Sequenz wiederum wurde auf eine Spieleentwicklungsumgebung zurückgegriffen. Die Unreal Engine hat die Rendering-Zeit für den animierten Raketenstart radikal reduziert.