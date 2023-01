Highlights 2023 im Technischen Museum: Energiewende und Frauenpower

Nach Rekordjahr 2022 gibt es einen verstärkten Fokus auf Klimathemen, Frauen in der Geschichte und elektronische Musik.

Im Technischen Museum Wien hat sich im vergangenen Jahr enorm viel getan. Die Besucher*innenzahl ist im Vergleich zum Jahr davor um 112 Prozent angestiegen. Mit 436.015 Besucher*innen hat das Museum mehr Gäste als je zuvor begrüßt. Der bisherige Rekord stammte aus dem Vor-Pandemiejahr 2019. Mit neuen Ausstellungen und Updates für bestehende will das Haus 2023 noch mehr Interesse wecken .

Arbeiterinnen in einer Schmuckfedernfabrik im 19. Jahrhundert

Smarte Technologien und Frauen 1873

Aktuelles Highlight im Museum ist die Sonderausstellung "BioInspiration - Die Natur als Vorbild", die vom Parque des Ciencias in Granada kreiert wurde, einem der beiden Partner in der europäischen Museumskooperation Alliance4Science. Der andere Partner, DASA Dortmund, wird im Herbst seine Ausstellung "Smart World" nach Wien bringen. Darin soll Besucher*innen vor Augen geführt werden, wo uns smarte Technologien im Alltag begegnen und welche Bedeutungen und Konsequenzen sich daraus ergeben.

Schon im Mai soll die Ausstellung "Women at Work - 150 Jahre Frauenpavillion der Wiener Weltausstellung" ihre Pforten öffnen. Sie soll Einblicke in die frühere Arbeits- und Lebensrealität von Frauen zur Zeit der Wiener Weltausstellung 1873 geben. Historisch wird es auch mit der Ausstellung 100 Jahre Radio zum Jubiläum des österreichischen Rundfunks. In der Österreichischen Mediathek soll es dazu auch eine umfangreiche Online-Ausstellung geben.