Technisches Museum holt österreichische Innovationen vor den Vorhang

Noch ist viel Forschung nötig, sagt die Erfinderin, die sich neben der Schule dieser Innovation widmet. Aber in Zukunft könnte die Technologie zum Beispiel in transparenten Fassaden eingesetzt werden, um den wachsenden Strombedarf zu decken.

Energie aus Farben zu gewinnen, klingt noch nach Utopie, doch eine Schülerin aus Österreich will das ändern. Seit sie 14 Jahre alt ist, nutzt sie natürliche Farbstoffe aus Spirulina oder Roter Beete , um bestimmte Wellenlängen des Sonnenlichts zu absorbieren und damit Strom zu erzeugen.

Independo will das ändern und ist mit der Idee 2023 gestartet. Neben der personalisierten Darstellung von Terminen mittels Audio oder Symbolen, gibt es auch eine Tagebuchfunktion, um Erlebtes festzuhalten. In Zukunft soll das System um einen Messenger und eine To-Do-Liste erweitert werden.

Ein junges Forscherteam aus Vorarlberg will die gebrauchten Batterien weiter nutzen und hat einen Prototyp für ein Heimspeichersystem entwickelt. Das Besondere an ihrer Idee ist nicht nur die modulare Bauweise , die einen schnellen und werkzeuglosen Austausch der Batteriezellen ermöglicht, sondern auch die effiziente und sichere Nutzung durch ein Batteriemanagementsystem.

Mit der steigenden Nachfrage nach Batterien ist eines bereits absehbar: In Zukunft wird es viele Altbatterien geben. Je nach Anwendung müssen Batterien nach einer gewissen Zeit ausgetauscht werden, obwohl sie noch über einen Großteil ihrer Kapazität verfügen.

4. Airmate One - das T-Shirt, das Leben rettet

„Das ist keine Schwimmweste und auch nicht zum Schwimmen gedacht”, sagt Christopher Brummayer, einer der Erfinder von Airmate One. Das ist ein T-Shirt, das Kinderleben retten soll. Auf die Idee kamen die Entwickler durch einen tragischen Unfall in ihrem Heimatdorf, bei dem ein Kind in einem Teich ertrank.

Um dies in Zukunft zu verhindern, wurde das T-Shirt entwickelt, das Eltern warnt, wenn Kinder in Gefahr sind. Ein speziell entwickelter Sensor sorgt dafür, dass sich das T-Shirt bei Wasserkontakt automatisch aufbläst und das Kind in Rückenlage bringt. Zusätzlich machen ein Alarmton und Blinklichter die Betreuungspersonen auf die Gefahrensituation aufmerksam. Der Stoff schützt die Haut außerdem vor UV-Strahlung.