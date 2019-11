Warum sind Asteroiden so interessant für die Menschheit?

In der Astronomie gibt es schon lange die Theorie, dass ein großer Teil des Wassers auf der Erde von Asteroiden stammt, die mit unserem Planeten kollidiert sind. Asteroiden könnten aber noch ganz andere Dinge auf die Erde gebracht haben, etwa Edelmetalle wie Gold, Silber und Platin oder die Grundlagen für die Entstehung des Lebens.

Zucker in Meteoriten

Ein internationales Forscherteam hat am Montag verkündet, in Meteoriten (also Bruchstücken von Asteroiden, die auf die Erde gestürzt sind) Ribose entdeckt zu haben. Diese Zuckervariante ist ein Bestandteil von Ribonukleinsäure (RNA), die als Vorstufe der DNA gesehen wird.

"Diese Entdeckung ist großartig", sagt Tetyana Milojevic vom Institut für biophysikalische Chemie an der Universität Wien. "Niemand konnte erwarten, dass dieses fragile Material Ribose in Meteoriten so gut konserviert wird."

Milojevic untersucht beruflich auch winzige Lebensformen, die sich von Metall ernähren und theoretisch auf dem Mars überlebensfähig wären. Ihrer Meinung nach bieten Asteroiden ein reichhaltiges Forschungsfeld für die Astrobiologie, das durch die neue Entdeckung noch attraktiver wird. Asteroiden sind aber noch aus weiteren Gründen interessant für die Menschheit.