5 Asteroiden fliegen morgen an der Erde vorbei, bis zu 680 Meter groß

Gleich 5 Asteroiden fliegen morgen an der Erde vorbei. Das zeigt die Beobachtung des Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) der NASA. Während 2 der Himmelskörper mit maximal 27 Metern (2021 AJ) und 57 Metern (2018 KP1) nicht allzu groß sind, sind die anderen 3 riesig.

Laut der NASA könnte 2021 AC bis zu 100 Meter groß sein, 2016 CO247 könnte 470 Meter Durchmesser haben. 332446 (2008 AF4) könnte sogar eine stattliche Größe von 680 Metern haben. Ein weiterer Asteroid dieser Größe (2015 NU13) wird auch am 9. Jänner an der Erde vorbeifliegen.

Die Größe der Asteroiden werden immer mit einem von-bis-Wert angegeben. Ein genauer Durchmesser ist nur sehr selten feststellbar, da die Asteroiden nicht rund sind, sondern verschiedene Formen haben. Die Berechnung der Größe erfolgt anhand der Reflexion der Asteroiden.