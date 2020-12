Was Asteroiden, die in tote Sterne einschlagen, verraten könnten

Mithilfe eines neu entwickelten Spektrografen und dem Southern Astrophysical Research Teleskop konnten sie die Zusammensetzung dieser Asteroiden-Trümmer bestimmen. Dabei identifizierten sie neben Lithium auch Potassium. Der Nachweis von Lithium in einem anderen Sonnensystem lege die Grundlage für eine verlässlichere Methode für die Messung des Elements in unserer Galaxie, so Mit-Autor der Studie, J. Christopher Clemens.

Dem Lithium-Geheimnis auf der Spur

Die Forscher wollen nun weitere Weiße Zwerge suchen, in deren Atmosphäre Asteroiden zerborsten sind. Findet sich auch hier Lithium, könnte man der Lösung des Mysteriums um das Element einen Schritt näherkommen. Mit genügend Daten könnte man dann die berechnen, wie viel Lithium durch den Urknall tatsächlich entstanden ist.

Lithium ist ein hochreaktives, giftiges Leichtmetall mit sehr geringer Dichte. Auf der Erde ist es in Reinform kaum zu finden, da es mit Luft reagiert. Gewonnen wird es meist aus Salzwasser, vor allem in Chile. Durch aufwändige Verdunstungsprozesse wird Lithium-Karbonat extrahiert, das weiterverarbeitet wird. Verwendung findet es vor allem in Akkus.