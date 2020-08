So wird unser Universum enden

Positrone erzeugt

Da Schwarze Zwerge keine Energie haben und für Fusionen geladene Atomkerne nötig sind, passiert grundsätzlich nur wenig in deren Kern. Dennoch hat die Wissenschaft gezeigt, dass Fusionen stattfinden können – allerdings in sehr geringem Ausmaß. Wenn Silizium- und Nickelatome zu Eisen verschmelzen, erzeugen sie das Antiteilchen des Elektrons - Positron genannt.

Sie würden die Elektronen im Kern des Schwarzen Zwergs ganz langsam zerstören und seinen Entartungsdruck schwächen. Das würde schließlich einen Gravitaionskollaps begünstigen und somit das weitreichende kosmische Feuerwerk begünstigen.

Ein Prozent aller Sterne im Universum könnte so am Ende des Endes explodieren. Die Explosionen der Schwarzen Zwerge würden ab heute 10 hoch 1.100 Jahren beginnen und bis 10 hoch 32.000 Jahre stattfinden, bis das Universum in kompletter Dunkelheit schwindet.

Unsichtbares Feuerwerk

Dieses Feuerwerk wird aber unsichtbar sein. Denn die sogenannte Dunkle Energie, die für die Expansion des Univerums verantwortlich gemacht wird, hat bis dahin das Universum gewaltig ausgedehnt und alles darin voneinander weggetrieben. Caplan gibt die Ausdehnung mit e hoch 10^1.100 an, wobei “e” in etwa 2,72 ist. Laut ihm ist das die größte Zahl, mit der er jemals in seiner Karriere gearbeitet hat.

Durch diese Ausdehnung liegen die Schwarzen Zwerge in kompletter Dunkelheit. Die Supernova-ähnliche Explosion eines Schwarzen Zwerges würde dann nicht mal von einem anderen Schwarzen Zwerg aus sichtbar sein.