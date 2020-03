Ungewöhnlicher Weißer Zwerg wurde von zwei Sternen geformt

Auch das Alter des Sterns gibt Hinweis auf seine Entstehung. Er bewegt sich schneller als 99 Prozent der Weißen Zwerge, die scheinbar ein ähnliches Alter wie WDJ0551+4135 haben. Desto älter Weiße Zwerge sind, desto schneller bewegen sie sich. Daher gehen die Forscher davon aus, dass der Stern deutlich älter sein muss, als er aussieht. Wie alt er genau ist, lässt sich aber schwer bestimmten. Die Forscher schätzen aber, dass die Verschmelzung vor etwa 1,3 Milliarden Jahren stattgefunden hat.

Supernova vermieden

Solch ein Objekt können laut Hollands nur entstehen, wenn zwei Weiße Zwerge verschmelzen. Beginnt ein Stern sich gegen Ende seiner Lebensspanne vergrößert, so könnte er den Orbit eines nahe gelegenen Sterns anziehen. Über Millionen von Jahren ziehen sich die beiden Sterne so immer weiter an, bis sie schließlich verschmelzen. Das ist im Falle von WDJ0551+4135 besonders ungewöhnlich, da es sich um zwei etwa gleichgroße Sterne handelt. Normalerweise schlucken größere Sterne eher kleinere Himmelskörper.

Eigentlich gibt es ein Limit, wie massiv so ein Weißer Stern werden kann, bevor eine Supernova entsteht, schreiben die Forscher. Bei Sternen, deren Masse mehr als das 1,14-fache der Sonne beträgt, hätte so eine Explosion schon stattfinden können. "Das vielleicht aufregendste an diesem Stern ist, dass er einfach nicht als Supernova explodiert ist", so Hollands. Die Wissenschaftler wollen anhand der Ergebnisse nun besser erforschen, wann und warum eine Supernova entsteht. Das würde ihnen auch dabei helfen, genauere Karten unserer Galaxie zu erstellen.