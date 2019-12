Forscher entdecken Weißen Zwerg, der Gasplaneten zerstört

Fenster in die Zukunft

Auf den Stern WDJ0914+1914 waren die Astronomen erstmals durch Analysen von Aufnahmen gestoßen, die mit mehreren Erdteleskopen des Sloan Digital Sky Survey gemacht wurden. Mit dem Very Large Telescope (VLT) der europäischen Südsternwarte ( ESO) in Chile wurde der Stern später genauer ins Auge gefasst.

"Diese Entdeckung öffnet ein neues Fenster hin zum endgültigen Schicksal unseres Planetensystems", meint Boris Gänsicke von der University of Warwick (UK), einem der mitwirkenden Forscher. In über vier Milliarden Jahren wird die Sonne ihren Vorrat an Brennstoff nahezu aufgebraucht haben. Sie wird sich dadurch zu einem Roten Riesen aufblähen und sämtliche inneren Planeten des Sonnensystems verschlucken, so auch die Erde. Danach wird die Sonne kollabieren und zu einem Weißen Zwerg werden. Uranus und Neptun könnten bei veränderten Umlaufbahnen dann möglicherweise ebenso durch den alten Stern zerstört werden.